USA bremser missilleveransene til Ukraina på grunn av bekymring for lagerbeholdningen

Siste nytt om Russland og Ukraina . USA har midlertidig stanset noen lovede våpenleveranser til Ukraina, inkludert luftvernsystemer, ettersom myndighetene er bekymret over svinnende reserver, sa to personer som er kjent med beslutningen tirsdag.

"Samtidig undersøker og tilpasser departementet nøye sin tilnærming for å nå dette målet, samtidig som de amerikanske styrkenes beredskap for administrasjonens forsvarsprioriteringer opprettholdes", sier Elbridge Colby, amerikansk statssekretær for politikk.

Tiltaket gjenspeiler en bredere revurdering av militære forpliktelser i utlandet, samtidig som man sikrer beredskapen på hjemmebane. Selv om tidligere bistandspakker fortsatt blir oppfylt, er viktig ammunisjon nå forsinket ettersom de strategiske prioriteringene endres under USAs president Donald Trump.