USA, Canada og Australia ga uigurer asyl i Thailand før de ble deportert til Kina

HQ

I en eksklusiv avsløring bekrefter kilder at både Canada og USA ga tilbud om asyl til 48 uigurer som var arrestert i Thailand, og som ble sendt tilbake til Kina i forrige uke til tross for internasjonale appeller (via Reuters).

For de som ikke er kjent med dette, er uigurene en overveiende muslimsk folkegruppe fra Xinjiang-regionen i Kina, der de i årevis har vært utsatt for forfølgelse, inkludert tvangsarbeid, massearrestasjoner og intens overvåking.

Den kinesiske regjeringen ser på dem som en potensiell trussel mot den nasjonale enheten, og noen uiguriske separatistbevegelser ønsker uavhengighet eller større autonomi. Behandlingen av dem har derfor blitt et stort internasjonalt tema.

Gruppen som har vært fengslet i over ti år, har gått en usikker fremtid i møte, ettersom thailandske myndigheter har motsatt seg muligheten til å gjenbosette dem, av frykt for diplomatiske konsekvenser for Kina, deres største handelspartner, og en potensiell belastning på deres mangeårige økonomiske og politiske forbindelser.

Menneskerettighetsforkjempere har lenge anklaget Kina for å mishandle den uiguriske muslimske minoriteten, men Thailands motvilje mot å ta imot asyltilbudene var drevet av ønsket om å opprettholde en skjør balanse i forholdet til Beijing.

Thailand valgte å fortsette med deportasjonen, med henvisning til juridiske forpliktelser og uten å ta hensyn til risikoen for at gruppen kunne bli utsatt for skade i Kina. Inntil videre gjenstår det å se om uigurene vil tiltrekke seg ytterligere internasjonale tiltak.