USA demobiliserer 2 000 soldater fra nasjonalgarden i Los Angeles

Siste nytt om USA . Den nåværende amerikanske administrasjonens innvandringsagenda har resultert i et transnasjonalt problem som får sosiale konsekvenser, særlig i områder med den høyeste andelen første- og andregenerasjonsinnvandrere. I juni i fjor utløste de omfattende deportasjonene en bølge av opptøyer i Los Angeles som var så alvorlige at guvernøren i California måtte tilkalle nasjonalgarden for å gjenopprette ro og orden i gatene. Mer enn 4000 frivillige og reservister fra nasjonalgarden ble utplassert.

Selv om de fleste protestene var fredelige, utviklet noen av dem seg til opptøyer og plyndringer. Nå ser det ut til at roen endelig er i ferd med å vende tilbake til gatene, og 2 000 soldater er demobilisert og kan vende hjem, melder EFE. Ytterligere 2000 soldater er fortsatt utplassert for å beskytte regjeringsbygninger samt myndighetspersonell som er involvert i immigrasjons- og tollmyndighetens (ICE) razziaer.

De resterende 2 000 soldatene er fortsatt utplassert, mens saken har blitt fjernet fra nyhetsbildet. Det er verdt å merke seg at spørsmålet om utplasseringen av de militære styrkene (inkludert 700 marinesoldater) fortsatt er til behandling i den føderale ankedomstolen i California, som i første omgang avgjorde at Trump kunne beholde kontrollen over troppene, selv om det er en delstatlig, og ikke en føderal, jurisdiksjon.