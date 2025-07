USA deporterer kriminelle migranter til Eswatini i henhold til nye retningslinjer

HQ

Siste nytt om USA . Et deportasjonsfly med migranter dømt for voldelige forbrytelser har ankommet Eswatini, noe som signaliserer at USAs regjering har begynt å benytte seg av tredjelandsdeportasjoner på nytt, opplyser Homeland Security Department.

"Et trygt tredjelandsfly for deportasjon til Eswatini i det sørlige Afrika har landet. Dette flyet tok med seg individer som var så unikt barbariske at hjemlandene deres nektet å ta dem tilbake," sa talskvinne Tricia McLaughlin i Department of Homeland Security tirsdag.

Overføringen, som involverer personer som har blitt avvist av sine hjemland, kommer etter at en høyesterettsdom i juni åpnet den juridiske veien for slike flyttinger. I henhold til den nye politikken kan amerikanske myndigheter nå deportere utlendinger til andre nasjoner med minimalt varsel.