USA dobler belønningen for å pågripe Venezuelas president Nicolas Maduro

Siste nytt om Venezuela og USA . Donald Trump har doblet belønningen som USA utlover for informasjon som fører til pågripelse, eller faktisk pågripelse, av Venezuelas nåværende president Nicolás Maduro. USAs justisminister Pam Bondi har allerede utlovet en belønning på 25 millioner dollar for å pågripe Maduro, samt andre betydelige belønninger for sentrale medlemmer av kabinettet hans, i januar. Han anklager den nåværende lederen av det latinamerikanske landet for narkotikahandel, narkoterrorisme, korrupsjon og samarbeid med en terrororganisasjon, i sistnevnte tilfelle med Colombias FARC, og har nå bestemt seg for å øke beløpet på hans hode til 50 millioner dollar, ifølge BBC.

Justisdepartementet anklager Maduros regjering for også å samarbeide med den venezuelanskfødte Tren de Aragua-gjengen, som nylig ble listet som en terroristorganisasjon (mange av medlemmene er sendt til El Salvadors fengsel Cecot), og også med Sinaloakartellet for å "bruke kokain som våpen og oversvømme USA med det".

Venezuelas utenriksminister Yvan Gil kalte Maduros kunngjøring av den nye dusøren for patetisk og anklaget Trump-administrasjonen for å lage et røykteppe på Maduros bekostning for å dekke over medieskandalen rundt den påståtte forekomsten av president Trumps navn i Epstein-dokumentene. "Vi er ikke overrasket, uansett hvem det kommer fra".

Maduro etterfulgte Hugo Chávez i Venezuelas regjering i 2013 og har ført en kontinuitetspolitikk for landet basert på bolivariansk sosialisme. Det siste valget i landet (som ga Maduro fornyet makt i ytterligere seks år) ble av et stort flertall i det internasjonale samfunnet beskyldt for å være rigget. Forholdet til USA har aldri vært godt, og Venezuela er også et av verdens største oljeproduserende land.