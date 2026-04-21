USA er sikre på at fredssamtalene med Iran vil fortsette, til tross for et iransk skipsangrep nylig
Den såkalte våpenhvilen er fortsatt i kraft, men vil opphøre i løpet av de kommende dagene.
Før helgen var det et reelt håp om at krigen mellom USA, Israel og Iran skulle finne en fredelig løsning, ettersom de ulike nasjonene så ut til å være innstilt på å møtes til fredssamtaler, etter at en våpenhvileavtale var trådt i kraft. Men da denne uken startet, gjennomførte USA et raid mot et iransk fartøy som forsøkte å bryte blokaden i Hormuzstredet, noe som førte til løfter om gjengjeldelse i form av piratvirksomhet og gjorde en fredelig avtale usannsynlig.
Men selv med dette angrepet i bakhodet virker det som om de involverte landene fortsatt er ivrige etter å gå videre med de planlagte fredssamtalene, som skal megles av Pakistan. Reuters har opplyst at en iransk delegasjon reiser til Pakistan i dag, og at USA også har tillit til at samtalene vil gå fremover, noe som angivelig vil skje i morgen, 22. april.
Med disse positive nyhetene i bakhodet har oljeprisen falt igjen, og aksjene har stabilisert seg, mens verdensøkonomien holder pusten i håp om at konflikten vil bli løst og at Hormuzstredet igjen vil bli åpnet, slik at verdenshandelen kan komme i gang igjen.
Det opplyses også at visepresident JD Vance vil være til stede under fredssamtalene, og at president Donald Trump kan komme til å møte opp enten personlig eller virtuelt på vegne av USA dersom en avtale blir undertegnet.