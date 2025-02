USA fjerner henvisninger på sine nettsider om ikke å støtte Taiwans uavhengighet

HQ

USA har i all stillhet endret sin offisielle holdning til Taiwan ved å fjerne en uttalelse fra utenriksdepartementets nettsider som eksplisitt sier at USA ikke støtter Taiwans uavhengighet.

Oppdateringen, som fortsatt understreker motstand mot ensidige endringer fra begge sider, inneholder nå referanser til Taiwans rolle i Pentagon-ledede teknologiinitiativer og støtte til landets deltakelse i internasjonale organisasjoner.

Taiwans utenriksminister hilste revisjonen velkommen som et positivt skifte, mens Beijing, som ser på Taiwan som en utbryterprovins, ennå ikke har reagert. Tidspunktet for endringen kommer midt i en periode med økt spenning i Taiwan-stredet, med økt kinesisk militær aktivitet og en nylig passering av et kanadisk krigsskip gjennom det omstridte farvannet.

En lignende formulering ble fjernet i 2022, før den ble gjeninnført, og det spekuleres i om denne siste endringen vil forbli permanent. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Kina vil reagere, og om Washington vil stå ved denne siste revisjonen.