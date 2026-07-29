USA forbyr import av kinesiske humanoide roboter på grunn av risiko for nasjonal sikkerhet

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Mens Kina og USA konkurrerer om å utvikle nye roboter og mestre kunstig intelligens, har Trump-administrasjonen forbudt import av humanoide og firbeinte roboter fra andre land til USA. Dette skyldes at disse robotene utgjør en «uakseptabel risiko» for USAs nasjonale sikkerhet.

Forbudet gjelder også strømomformere, da disse angivelig utgjør en risiko for den amerikanske økonomien. Ifølge BBC News sier den kinesiske ambassaden i Washington at Beijing er imot dette forbudet, og ser på det som en politisering av handelsspørsmål og sanksjoner som innføres under «grunnløse påskudd». Den kinesiske ambassaden sa også at Kina vil «treffe alle nødvendige tiltak» mot enhver skade på landets interesser, og påpekte at landene må samarbeide om å utvikle AI.

Dette er ikke første gang Kinas handel har kommet under ild fra Trump-administrasjonen. Mens Kina raskt utvikler humanoide roboter for arbeid og fritid, unngår USA å la disse maskinene komme over sine grenser. Hvis du ønsket deg din egen virale robot som kunne danse litt rundt før den falt om på gulvet, har du dessverre ikke hellet med deg i USA.