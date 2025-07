USA forlater UNESCO for andre gang under Trump

HQ

USA forlater FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) for tredje gang i historien, og for andre gang under Donald Trumps administrasjon. Utenriksdepartementet kunngjorde beslutningen i dag, og hevdet at organisasjonens politikk er i konflikt med den republikanske presidentens nasjonalistiske "America First"-agenda.

Når det gjelder de konkrete grunnene, kritiserer Washington inkluderingen av Palestina i UNESCO, det de kaller organisasjonens "anti-israelske" tilnærming og, mer generelt, dens fremme av kulturelle og sosiale saker som anses som "splittende" og "ideologiske".

UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay kaller utmeldingen "beklagelig", men "forventet", ettersom den "strider mot de grunnleggende prinsippene for multilateralisme og våre mange partnere i USA", som ElPais skriver.

Som en av de første bemerkelsesverdige reaksjonene viste Frankrikes president Emmanuel Macron sin "urokkelige støtte" til organisasjonen på X, som følger :

På lengre sikt, og som et premiss, uttaler Det hvite hus nå at USAs fremtidige deltakelse i multilaterale organer vil avhenge av om de fremmer amerikanske interesser "med klarhet og overbevisning", i tråd med andre kutt i internasjonal bistand.