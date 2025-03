USA gjenopptar militær bistand til Ukraina

HQ

USA har besluttet å gjenoppta etterretningsdelingen og den militære bistanden til Ukraina etter at Kiev gikk med på å støtte et forslag om en 30-dagers våpenhvile med Russland, noe som markerer et betydelig skifte i Washingtons tilnærming til krigen (via Reuters).

Etter omfattende forhandlinger i Saudi-Arabia kunngjorde utenriksminister Marco Rubio at forslaget om våpenhvile nå vil bli presentert for Moskva, og understreket at det er Kreml som må ta det neste skrittet.

Den plutselige snuoperasjonen i USAs politikk kommer etter flere uker med usikkerhet, deriblant stans i bistand og etterretningsdeling, noe som har etterlatt Ukraina i en prekær situasjon, der landet sliter med å forsvare sitt territorium og opprettholde fremdriften på slagmarken.

I mellomtiden fortsetter Ukraina å angripe dypt inn på russisk territorium, og har iverksatt sitt hittil mest omfattende droneangrep mot Moskva, samtidig som europeiske allierte vurderer sin egen rolle i å sikre Kievs sikkerhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.