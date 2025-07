USA gjenopptar våpenleveranser til Ukraina etter Pentagons pause

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . USA har gjenopptatt sine våpenleveranser til Ukraina, inkludert artillerigranater og styrte raketter, etter at Pentagon beordret en midlertidig stans for å gjennomgå lagrene, noe som overrasket Det hvite hus.

"Putin behandler ikke mennesker riktig", sa USAs president Donald Trump under et kabinettmøte, og forklarte hvorfor pausen ble reversert. "Det dreper for mange mennesker. Så vi sender noen defensive våpen til Ukraina, og det har jeg godkjent."

Pausen, som angivelig overrasket både allierte og medlemmer av Trump-administrasjonen, førte til interne gnisninger om kommunikasjon og autoritet. Selv om statusen for noen av systemene fortsatt er usikker, har Trump nå godkjent nye leveranser.