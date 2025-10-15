USA glir ut av verdens topp 10 mektigste pass

HQ

For første gang på 20 år har det amerikanske passet falt ut av topp 10-listen over verdens mest effektive pass, og deler nå en plass rett utenfor de ledende rekkene. Ifølge den siste Henley Passport Index, en rangering som måler hvor mange land en reisende kan besøke uten å trenge visum, ligger USAs pass nå på 12. plass på verdensbasis. I fjor lå USA på 7. plass, før landet falt til 10. plass i juli i år. For ti år siden lå USA på toppen av listen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!