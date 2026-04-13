USA godkjenner lasersystem mot droner nær grensen til Mexico

Federal Aviation Administration og Pentagon har godkjent bruken av et høyenergi-lasersystem som er utviklet for å bekjempe droner langs grensen mellom USA og Mexico.

Avtalen er inngått etter sikkerhetstester i New Mexico, og myndighetene har konkludert med at systemet ikke utgjør noen betydelig risiko for sivile fly når de rette kontrollene er på plass. Teknologien er ment å imøtekomme den økende bekymringen for droneaktivitet knyttet til kriminelle nettverk som opererer på tvers av grensen.

Avgjørelsen kommer etter at tidligere hendelser har slått alarm. I februar ble en statlig drone ved et uhell skutt ned av systemet, noe som førte til midlertidige flyrestriksjoner i nærheten av Fort Hancock i Texas. Noen dager tidligere ble flyvninger på flyplassen i El Paso kortvarig stanset etter at systemet ble brukt uten full sikkerhetsklarering.

Tiltaket er et svar på en kraftig økning i antall droneangrep (angivelig mer enn 1000 i måneden), som ofte er knyttet til overvåking eller narkotikahandel.