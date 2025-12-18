USA godkjenner rekordstor våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan

HQ

USA har godkjent en våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan, det største våpensalget som noensinne er godkjent for den selvstyrte øya, i et trekk som forventes å gjøre det allerede spente forholdet til Kina enda mer anstrengt.

Pakken, som ble kunngjort onsdag, omfatter åtte større varer som HIMARS-raketsystemer, haubitser, Javelin panservernraketter, Altius-droner og reservedeler til eksisterende utstyr, ifølge Taiwans forsvarsdepartement. Dette er det andre våpensalget til Taiwan som er godkjent under president Donald Trumps nåværende administrasjon.

Taipei sa at avtalen ville styrke landets selvforsvarsevne og akselerere overgangen til "asymmetrisk krigføring", der man baserer seg på mobile, presise og relativt rimelige våpen for å motvirke en langt større motstander. Pentagon sier at salget støtter USAs nasjonale og sikkerhetspolitiske interesser ved å hjelpe Taiwan med å modernisere sine væpnede styrker og opprettholde en troverdig defensiv holdning.

Våpensalg til Taiwan har sterk tverrpolitisk støtte

Det foreslåtte salget har gått inn i den såkalte "kongressvarslingsfasen", der lovgivere kan blokkere eller endre det, selv om våpensalg til Taiwan tradisjonelt sett har sterk tverrpolitisk støtte i Washington.

Taiwans presidentkontor ønsket godkjenningen velkommen, og gjentok øyas forpliktelse til forsvarsreformer og bredere samfunnsmessig motstandskraft. President Lai Ching-te kunngjorde i forrige måned planer om å øke forsvarsutgiftene med 40 milliarder dollar fra 2026 til 2033, og sa at nasjonal sikkerhet ikke var til forhandling.

Kina fordømte avtalen og advarte om at USAs våpensalg "undergraver freden og stabiliteten i Taiwan-stredet", og beskyldte Washington for å oppmuntre til taiwansk uavhengighet. Beijing gjør krav på Taiwan som sitt territorium, noe Taipei avviser.