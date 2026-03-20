USA godkjenner våpensalg for 16,5 milliarder dollar til allierte i Midtøsten

Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent potensielle våpensalg til en verdi av mer enn 16,5 milliarder dollar til viktige partnere i Midtøsten, samtidig som spenningen øker i krigen med Iran, skriver Reuters.

Den største pakken er rettet mot De forente arabiske emirater, med over 8,4 milliarder dollar i missiler, droner, radarsystemer og oppgraderinger av F-16-fly. Andre avtaler omfatter rundt 8 milliarder dollar i luft- og missilforsvarssystemer til Kuwait og 70,5 millioner dollar i støtte til fly og ammunisjon til Jordan.

Godkjenningene kommer samtidig som konflikten driver opp energiprisene og skaper bekymring for sikkerheten i hele regionen. Store forsvarsleverandører, deriblant Lockheed Martin, Northrop Grumman og RTX Corporation, forventes å spille en sentral rolle i avtalene.