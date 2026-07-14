USA har tilbakebetalt 81 milliarder dollar i toll etter at Trumps tiltak ble kjent ulovlig

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Det var først i februar at USAs høyesterett kom til den konklusjonen at tollsatsene som ble innført av president Donald Trump, faktisk var ulovlige og brøt landets lover. Dette innebar at tollsatsene måtte oppheves, og at formuen som ble tatt fra mange selskaper som hadde betalt de økte avgiftene, måtte returneres.

Dette arbeidet startet i forrige regnskapsår, da USA opprinnelig betalte ut 5 milliarder dollar. Siden den gang har landet trappet opp innsatsen betydelig og har i løpet av inneværende regnskapsår betalt tilbake 81 milliarder dollar i tollrefusjoner, ifølge Sky News.

Det nevnes at rundt 71 milliarder dollar ble tilbakebetalt i løpet av mai og juni, og av de totale tollavgiftene som ble innkrevd, er rundt 42 % berettiget til refusjon, noe som utgjør rundt 166 milliarder dollar.

Dommen fra Høyesterett innebærer at Trumps globale tollavgift opphører fra og med 24. juli, noe som betyr at det er ti dager igjen til den globale tollsatsen på 10 % oppheves for godt.