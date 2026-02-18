USA hevder Kina gjennomførte en hemmelig atomprøvesprengning i 2020

HQ

USA har offentliggjort ytterligere detaljer om en påstått underjordisk atomprøvesprengning utført av Kina i juni 2020. Assisterende utenriksminister Christopher Yeaw fortalte Hudson Institute (via Reuters) at en seismisk stasjon i Kasakhstan registrerte en eksplosjon med en styrke på 2,75 i nærheten av Lop Nor-teststedet, noe han sa var uforenlig med enten gruvesprengninger eller jordskjelv og "det man ville forvente med en atomprøvesprengning".

The Comprehensive Test Ban Treaty Organization (Teststoppavtalen) sier at de tilgjengelige dataene ikke er tilstrekkelige til å bekrefte påstanden. Kina, som har undertegnet, men ikke ratifisert prøvestansavtalen fra 1996, nekter for å ha gjennomført noen atomprøvesprengninger og fastholder at landet overholder sine internasjonale forpliktelser.

Kina og atomprøvesprengninger (konsept) // Shutterstock

USAs president Donald Trump presser Kina til å forhandle frem en ny trepartsavtale med USA og Russland, etter at den nye START-avtalen utløper den 5. februar. Pentagon anslår at Kina i dag har over 600 operative stridshoder og utvider sin strategiske kjernefysiske kapasitet, som potensielt kan overstige 1 000 stridshoder innen 2030.

Yeaw antydet at Kina kan ha forsøkt å skjule prøvesprengningen ved hjelp av "dekobling", en metode som reduserer seismiske sjokkbølger fra underjordiske detonasjoner. Påstanden bidrar til en økende global bekymring over et akselererende atomvåpenkappløp...