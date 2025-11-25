USA holder hemmelige fredssamtaler mellom Russland og Ukraina i Abu Dhabi

HQ

Den amerikanske hærsekretæren Dan Driscoll møtte russiske og ukrainske tjenestemenn i Abu Dhabi mandag i et forsøk på å fremme en fredsavtale for å få slutt på Kremls invasjon av Ukraina. Diskusjonene skal etter planen fortsette på tirsdag.

Samtalene følger helgens forhandlinger i Genève, der amerikanske og ukrainske tjenestemenn reviderte en tidligere omstridt 28-punktsplan til et 19-punkts rammeverk som var mer gunstig for Kiev. Det gjenstår fortsatt viktige, politisk følsomme avgjørelser som presidentene i begge land må ta stilling til.

Budanov, som har ledet Ukrainas hemmelige operasjoner i Russland, er en del av en offisiell delegasjon som har fullmakt til å forhandle direkte med USA og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij sa at forhandlerne hadde gjort fremskritt, og at "nødvendige skritt for å få slutt på krigen kan bli gjennomførbare," selv om det gjenstår ytterligere arbeid.