USA inndrar visumene til personer "som feiret det avskyelige drapet på Charlie Kirk"

"USA har ingen forpliktelse til å være vertskap for utlendinger som ønsker amerikanere død."

"USA har ingen forpliktelse til å være vertskap for utlendinger som ønsker amerikanere død. Utenriksdepartementet fortsetter å identifisere visuminnehavere som feiret det avskyelige drapet på Charlie Kirk." Dette var de siste ordene fra utenriksdepartementet i et innlegg på X. Den amerikanske regjeringen legger til i innlegget at den allerede har tilbakekalt visum for flere utenlandske statsborgere. Samtidig understrekes det at landet ikke vil være vertskap for personer som ønsker å skade amerikanere, og det gis eksempler på innlegg fra flere personer som har ført til kanselleringene. "Her er bare noen få eksempler på utlendinger som ikke lenger er velkomne i USA", legges det til. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!

