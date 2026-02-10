USA inngår sivil atomavtale med Armenia

HQ

USA og Armenia har blitt enige om å samarbeide på det sivile kjernefysiske området, noe som markerer en betydelig styrking av båndene mellom Washington og et land som lenge har vært avhengig av Russland for energi og sikkerhet. Avtalen ble undertegnet mandag i Jerevan av Armenias statsminister Nikol Pashinyan og USAs visepresident JD Vance, som sa at forhandlingene om en såkalt 123-avtale som muliggjør eksport av amerikansk kjernefysisk teknologi og ekspertise, var avsluttet.

Vance sa at avtalen kan frigjøre opptil 5 milliarder dollar i innledende amerikansk eksport, og ytterligere 4 milliarder dollar i langsiktige kontrakter for levering av brensel og vedlikehold. Armenia ønsker å erstatte sitt aldrende russiskbygde kjernekraftverk Metsamor, og vurderer tilbud fra selskaper i USA, Russland, Kina, Frankrike og Sør-Korea. Selv om det ikke er tatt noen endelig beslutning, gir avtalen amerikanske selskaper en sterk posisjon og understreker Armenias forsøk på å diversifisere seg bort fra Moskvas innflytelse.

Avtalen kommer på bakgrunn av en fredsavtale mellom Armenia og Aserbajdsjan som ble undertegnet for et halvt år siden, og som Washington har forhandlet frem for å skape et bredere "fredsdividende" for Sør-Kaukasus. Vance fremmet også planene om en ny transittkorridor som skal knytte Aserbajdsjan til eksklaven Nakhtsjivan via Sør-Armenia, et prosjekt som er ment å øke handelen mellom Asia og Europa og samtidig gå utenom Russland og Iran. "Vi skaper ikke bare fred for Armenia", sa Vance. "Vi skaper også reell velstand for Armenia og USA sammen."