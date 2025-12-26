USA innleder luftangrep mot militante fra Den islamske staten i Nigeria

HQ

USA gjennomførte et luftangrep mot militante fra Den islamske staten i nordvest-Nigeria etter anmodning fra den nigerianske regjeringen, opplyser amerikanske tjenestemenn torsdag.

US Africa Command sa at angrepet fant sted i delstaten Sokoto og drepte flere IS-krigere. President Donald Trump sa at gruppen hadde vært rettet mot kristne samfunn i regionen, en påstand nigerianske myndigheter mener forenkler landets komplekse sikkerhetssituasjon.

Nigerias utenriksdepartement sa at angrepet var en del av det pågående sikkerhetssamarbeidet med USA, som blant annet omfatter deling av etterretning og koordinerte operasjoner mot militante grupper. Angrepet kommer etter flere måneder med amerikanske etterretningsflyvninger over Nigeria og nye advarsler fra Trump om ekstremistisk vold i Vest-Afrika.

Trump på Truth Social:

"I kveld, på min ordre som øverstkommanderende, iverksatte USA et kraftig og dødelig angrep mot ISIS-terrorister i Nordvest-Nigeria, som har rettet seg mot og drept, først og fremst uskyldige kristne, på et nivå som ikke har vært sett på mange år, og til og med århundrer!"

"Jeg har tidligere advart disse terroristene om at hvis de ikke stanset nedslaktingen av kristne, ville det bli et helvete, og i natt ble det det. Krigsdepartementet utførte en rekke perfekte angrep, slik bare USA er i stand til å gjøre."

"Under mitt lederskap vil ikke landet vårt tillate radikal islamsk terrorisme å blomstre. Må Gud velsigne vårt militær, og GOD JUL til alle, inkludert de døde terroristene, som det vil bli mange flere av hvis deres nedslakting av kristne fortsetter."