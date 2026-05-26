USA innleder nye angrep mot Iran i det de hevder er "selvforsvar"

Etter en lang våpenhvile og, hvis man skal tro amerikanske tjenestemenn, konstruktive fredssamtaler i kulissene, kom det som et sjokk at USA nylig gjennomførte en rekke målrettede luftangrep i det sørlige Iran, rettet mot iranske rakettbaser og båter som forsøkte å legge ut miner i Hormuzstredet.

Som BBC rapporterer, kaller USA offisielt disse angrepene for "selvforsvar", og sier også at de var "utformet for å beskytte våre tropper mot trusler fra iranske styrker".

Videre hevder kaptein Tim Hawkins fra Central Command at USA "fortsetter å forsvare våre styrker samtidig som de utviser tilbakeholdenhet under den pågående våpenhvilen", selv om angrepene har blitt kritisert for ikke å være i tråd med offisielle standarder for våpenhvilevilkår.

Marco Rubio, USAs utenriksminister, hevder at fredsforhandlingene fortsatt pågår til tross for disse angrepene:

"Vi får se om vi kan gjøre fremskritt. Jeg tror det er mye snakk frem og tilbake om det spesifikke språket i det opprinnelige dokumentet, så det vil ta noen dager," sa han til journalister.