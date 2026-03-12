Verdensnyheter
USA innleder Section 301-undersøkelser hos 16 store handelspartnere: Her er listen over landene
Washington retter søkelyset mot land med store handelsoverskudd.
HQ
USA har innledet undersøkelser i henhold til paragraf 301 i handelsloven av 1974 mot 16 viktige handelspartnere for å bekjempe det Washington kaller urettferdig handelspraksis.
Dette gir USAs handelsrepresentant mulighet til å innføre toll eller andre gjengjeldelsestiltak. Administrasjonen sier at alle landene unntatt ett har et betydelig overskudd i varehandelen med USA, noe som potensielt kan være til ulempe for amerikanske produsenter.
Hvis du vil vite hvilke land som er involvert, kan du se listen her:
- Den europeiske union
- Kina
- Mexico
- Vietnam
- Taiwan
- Thailand
- Japan
- India
- Sør-Korea
- Sveits
- Malaysia
- Indonesia
- Kambodsja
- Bangladesh
- Norge
- Singapore