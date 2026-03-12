USA innleder Section 301-undersøkelser hos 16 store handelspartnere: Her er listen over landene

HQ

USA har innledet undersøkelser i henhold til paragraf 301 i handelsloven av 1974 mot 16 viktige handelspartnere for å bekjempe det Washington kaller urettferdig handelspraksis.

Dette gir USAs handelsrepresentant mulighet til å innføre toll eller andre gjengjeldelsestiltak. Administrasjonen sier at alle landene unntatt ett har et betydelig overskudd i varehandelen med USA, noe som potensielt kan være til ulempe for amerikanske produsenter.

Hvis du vil vite hvilke land som er involvert, kan du se listen her:



Den europeiske union



Kina



Mexico



Vietnam



Taiwan



Thailand



Japan



India



Sør-Korea



Sveits



Malaysia



Indonesia



Kambodsja



Bangladesh



Norge



Singapore

