USA iverksetter redningsaksjon etter militærflystyrt i Irak

USA har iverksatt en redningsaksjon etter at et militært tankfly styrtet i det vestlige Irak torsdag under pågående operasjoner i regionen.

USAs sentralkommando opplyste at det dreide seg om et Boeing KC-135 Stratotanker-fly som styrtet i det tjenestemenn beskrev som en operasjonell hendelse, og ikke som fiendtlig eller vennlig ild. Et annet fly som var involvert i hendelsen, landet trygt.

Krasjet skjedde i "vennlig luftrom" under Operation Epic Fury, USAs militære kampanje mot Iran. En amerikansk tjenestemann sa at flyet kan ha hatt opptil seks soldater om bord, men myndighetene har ennå ikke bekreftet at det er omkomne mens søk- og redningsarbeidet fortsetter.

Dette er en nyhetssak under utvikling...