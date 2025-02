USA kan kutte Ukrainas tilgang til Elon Musks Starlink på grunn av sjeldne jordarter

HQ

Midt i de pågående diskusjonene mellom USA og Ukraina har amerikanske forhandlere advart om at Ukraina kan miste tilgangen til den viktige internettjenesten Starlink med mindre det inngås en avtale om landets enorme, kritiske mineralressurser, ifølge tre kilder (via Reuters).

Advarselen kom etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskij avviste et opprinnelig forslag fra USAs finansminister Scott Bessent, ifølge kildene, et forslag som tok sikte på å sikre tilgang til Ukrainas verdifulle mineraler i bytte mot fortsatt militær støtte.

Tjenesten, som har blitt en livsnerve for Ukrainas kommunikasjon, inkludert militære operasjoner, kan bli avbrutt i nær fremtid hvis de to partene ikke kommer til enighet. Eksperter advarer om at tapet av Starlink vil få ødeleggende konsekvenser for Ukrainas krigsinnsats, særlig når det gjelder landets bruk av droner.

I mellomtiden fortsetter spenningen mellom USAs president Donald Trump og Zelenskij å øke i forbindelse med disse forhandlingene, og begge sider står fast på sine standpunkter. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse samtalene vil utfolde seg, og om det er mulig å finne en løsning.