USA kan komme til å utplassere atomvåpen i større grad i Europa

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Som Financial Times skriver, og som Reuters og YLE rapporterer, kan USA være villig til å utplassere sine atomvåpen hos flere europeiske allierte enn de gjør i dag. Dette vil bli sett på som en balansegang i forhold til det faktum at USA planlegger å redusere sine tropper og sitt utstyr i Europa.

For øyeblikket er USAs atomvåpen anslått å være utplassert (i Europa) i Tyrkia, Nederland, Belgia, Italia, Tyskland og muligens også Storbritannia. Ifølge Financial Times har Polen og de baltiske statene vist interesse for å ha amerikanske atomvåpen på sitt territorium.

Det må imidlertid sies at Reuters ikke umiddelbart kunne verifisere rapporten. Det hvite hus, forsvarsdepartementet og NATO svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentarer.