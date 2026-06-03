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Verdensnyheter

USA kan komme til å utplassere atomvåpen i større grad i Europa

USA kan være villig til å utplassere sine atomvåpen hos flere europeiske allierte enn de gjør i dag.

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Som Financial Times skriver, og som Reuters og YLE rapporterer, kan USA være villig til å utplassere sine atomvåpen hos flere europeiske allierte enn de gjør i dag. Dette vil bli sett på som en balansegang i forhold til det faktum at USA planlegger å redusere sine tropper og sitt utstyr i Europa.

For øyeblikket er USAs atomvåpen anslått å være utplassert (i Europa) i Tyrkia, Nederland, Belgia, Italia, Tyskland og muligens også Storbritannia. Ifølge Financial Times har Polen og de baltiske statene vist interesse for å ha amerikanske atomvåpen på sitt territorium.

Det må imidlertid sies at Reuters ikke umiddelbart kunne verifisere rapporten. Det hvite hus, forsvarsdepartementet og NATO svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentarer.

USA kan komme til å utplassere atomvåpen i større grad i Europa
Airbus

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