USA kan kutte Ukrainas tilgang til Elon Musks Starlink på grunn av sjeldne jordarter, men Polen reagerer

HQ

Polen har bekreftet sin forpliktelse til å finansiere Ukrainas Starlink-satellittinternett, noe som sikrer viktig tilkobling for landets militære og sivile, til tross for spekulasjoner om at USA kan komme til å revurdere Ukrainas tilgang.

Tidligere i dag antydet tre kilder (via Reuters) at amerikanske forhandlere har knyttet Starlink-tilgang til diskusjoner om Ukrainas kritiske mineraler, noe som gir grunn til bekymring for potensielle forstyrrelser.

I mellomtiden gjorde Polens visestatsminister Krzysztof Gawkowski det klart at landet hans har dekket kostnadene og vil fortsette med det, og understreket viktigheten av stabil internettilgang i krigstid.

"Polen kjøpte Starlinks, som de overlot til Ukraina. Vi betaler og kommer til å fortsette å betale abonnementet på satellittinternett for Ukraina. Jeg kan ikke forestille meg at noen skulle bestemme seg for å si opp en forretningsavtale for en kommersiell tjeneste som Polen er en del av," sier Krzysztof Gawkowski i et innlegg på X.

Siden Russlands invasjon i 2022 har Polen levert 20 000 Starlink-enheter og har vedlikeholdt dem som en del av sin bredere støtte til Ukraina. Tiltaket kommer samtidig som Polens president Andrzej Duda forbereder seg på å møte USAs president Donald Trump, midt i den økende spenningen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij.