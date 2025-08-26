USA kjøper 10 % av Intel for nesten 10 milliarder dollar
Alt som en del av den nye CHIPS-loven og Secure Enclave-programmet.
Den amerikanske regjeringen har kjøpt 9,9 % av Intel for 8,9 milliarder dollar via CHIPS Act og Secure Enclave -programmet, ifølge Engadget. Investeringen gir stemmerett, men ingen plass i styret, noe som tilsynelatende regnes som "passivt eierskap".
President Donald Trump har kommentert avtalen med følgende ord, ifølge Financial Express:
"Han kom inn og ville beholde jobben sin, og han endte opp med å gi oss 10 milliarder dollar for USA. Så vi plukket opp 10 milliarder."
Avtalen kom etter et møte mellom president Trump og Intels nye administrerende direktør Lip-Bu Tan, som prøver å få neste generasjons brikke, Panther Lake, i produksjon. Myndighetene sier at lignende investeringer ikke er planlagt i andre selskaper, men har gjort forretninger med NVIDIA og AMD når det gjelder eksport til Kina.