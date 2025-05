USA kritiserer Russland for retorikk om tredje verdenskrig

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag fordømte USA en høytstående russisk tjenestemann for å ha påberopt seg retorikk om tredje verdenskrig etter at Donald Trump i et innlegg på Truth Social advarte om at Vladimir Putin "leker med ilden" i konflikten i Ukraina.

USAs utsending Keith Kellogg stemplet den russiske responsen som hensynsløs, og understreket at slike provokasjoner er uforenlige med det ansvaret en verdensmakt har. Washington gjentok sitt krav om våpenhvile og avventer ytterligere diplomatisk engasjement fra Moskva.