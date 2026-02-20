USA lanserer "Freedom.gov" for å hjelpe europeere med å få tilgang til begrenset innhold på nettet

HQ

Amerikanske myndigheter har lansert et nytt nettsted, Freedom.govsom skal gi brukere (også i Europa) tilgang til nettinnhold som er begrenset av lokale lover. Ifølge rapporter administreres portalen av Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, en avdeling i Department of Homeland Security, og ikke av State Department, slik det først ble antydet.

Dette skjer etter at Donald Trump-administrasjonen har redusert det mangeårige programmet Internet Freedom Programme, som i mer enn ti år har finansiert personvernfokuserte verktøy med åpen kildekode for å hjelpe aktivister og journalister med å omgå sensur i land som Iran og Myanmar. Den nye portalen skiller seg markant fra disse tidligere tiltakene, og ser ut til å sentralisere trafikken gjennom et system kontrollert av amerikanske myndigheter i stedet for å støtte desentraliserte teknologier som ivaretar personvernet.

Freedom.gov

Nettstedet er tilsynelatende utformet mindre for å motvirke autoritære nedstengninger av internett og mer for å omgå europeiske reguleringer som EUs Digital Services Act og Storbritannias Online Safety Act, som er rettet mot hatefulle ytringer og ulovlig innhold. Nina Jankowicz, en tidligere amerikansk tjenestemann og desinformasjonsekspert, beskrev initiativet som "et propagandaverktøy", og stilte spørsmål ved hvorfor CISA, som tidligere har fokusert på valgsikkerhet og utenlandsk desinformasjon, skulle overvåke prosjektet.

Lanseringen skjer også midt i en eskalerende spenning mellom Washington og Brussel om teknologiregulering. EU-kommisjonen har åpnet etterforskning av store amerikanske teknologiplattformer, inkludert X og Meta, på grunn av moderering av innhold og konkurranseproblemer. Amerikanske myndigheter har fremstilt striden som et forsvar for ytringsfriheten, mens europeiske myndigheter hevder at tiltakene deres er nødvendige for å begrense skadelig og ulovlig innhold på nettet...

Hvem er du enig med?