USA lanserer TrumpRx-plattformen for å tilby rabatterte reseptbelagte legemidler

USAs president Donald Trump presenterte torsdag TrumpRx, et nytt regjeringsstøttet nettsted som skal gi amerikanerne tilgang til reseptbelagte legemidler til reduserte priser. Plattformen, som er tilgjengelig på Trumprx.gov, tilbyr mer enn 40 medisiner, inkludert populære fedmemedisiner som Ozempic og Wegovy, og er en del av administrasjonens bredere innsats for å ta tak i høye helse- og levekostnader.

Det hvite hus sier at avtalene med 16 av verdens største legemiddelselskaper vil senke de gjennomsnittlige månedlige legemiddelutgiftene for pasienter med mellom 149 og 350 dollar. Til gjengjeld vil produsentene få fritak fra visse amerikanske tollsatser og bruke lavere priser både på det statlige Medicaid-programmet og på kontantbetalende forbrukere, med sikte på å kutte ut mellomledd i forsyningskjeden.

TrumpRx fungerer som en henvisningsknutepunkt, som henviser brukere til legemiddelprodusentenes salgsplattformer direkte til forbruker og tilbyr rabattkuponger for kjøp på apotek. Selv om myndighetene hevder at initiativet vil gi forbrukerne flere valgmuligheter og redusere prisene, advarer helseeksperter om at den reelle effekten vil avhenge av hvor mange legemiddelselskaper som deltar, og hvor store rabattene til slutt viser seg å være...