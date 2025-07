USA lemper på begrensningene for teknologieksport til Kina Tilgang til programvare for chipdesign og eksport av etan gjenopprettes som et tegn på en oppmykning av politikken.

HQ Siste nytt om USA og Kina . USA har onsdag opphevet restriksjonene på eksport av programvare for chipdesign og etan til Kina, noe som signaliserer en forsiktig oppmykning av handelsspenningene mellom de to stormaktene. Store utviklere som Synopsys, Cadence og Siemens gjeninnfører nå tilgang for kinesiske kunder etter å ha fått klarering fra amerikanske myndigheter. Tiltaket følger etter fornyet diplomatisk innsats, der Beijing gikk med på å revidere sin eksportpolitikk for sjeldne jordarter. "USA har trappet opp for å trappe ned. De har innført restriksjoner på mange flere varer for å få kineserne til å gi seg når det gjelder sjeldne jordarter", sier en kilde som er kjent med diskusjonene i USAs regjering, ifølge Reuters. "Etter hvert som USA og Kina fortsetter å holde seg til denne rammeavtalen, kommer vi til å se mange av disse restriksjonene forsvinne. Vi går tilbake til status quo, der vi var i februar/mars", sier kilden, som ikke ønsker å bli identifisert, ifølge Reuters. USAs og Kinas flagg på en prosessor, CPU eller GPU-mikrobrikke på et hovedkort. Amerikanske selskaper har blitt det siste offeret i teknologikrigen mellom USA og Kina. USA begrenser salget av AI-brikker til Kina // Shutterstock