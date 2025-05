USA lemper sanksjonene mot Syria og signaliserer et politisk skifte

HQ

Siste nytt om USA og Syria . Vi vet nå at den amerikanske regjeringen forbereder seg på å oppheve noen av sanksjonene mot Syria i løpet av de kommende ukene, etter president Trumps kunngjøring om å avslutte alle sanksjoner mot Damaskus.

Det forventes at finansdepartementet vil utstede generelle lisenser som vil legge til rette for økonomisk gjenoppbygging og humanitær innsats, med dispensasjoner som må fornyes hver 180. dag. Lovgivere fra begge partier har støttet tiltaket, og ser det som et skritt i retning av å stabilisere det krigsherjede landet.