USA myker opp forbudet mot droneimport: Gir midlertidig livline til utvalgte utenlandske modeller

HQ

USA har delvis lempet på sitt omfattende forbud mot utenlandsproduserte droner, og innvilget midlertidige unntak for utvalgte nye modeller og nøkkelkomponenter etter advarsler om at restriksjonene kan forstyrre landbruk, industri og offentlige tjenester.

Federal Communications Commission sa at unntakene, som løper frem til slutten av 2026, følger anbefalinger fra Pentagon og er utformet for å forhindre forsyningssjokk mens USA øker den innenlandske droneproduksjonen. Godkjent import inkluderer systemer fra selskaper som Parrot, AeroVironment og Teledyne FLIR, samt kritiske komponenter produsert av firmaer som Nvidia, Sony og Samsung.

Parrot Bebop Drone 2 under flyging // Shutterstock

Avgjørelsen kommer bare noen uker etter at FCC plasserte alle utenlandskproduserte droner og deler på sin "Covered List" for nasjonal sikkerhet, noe som effektivt blokkerte godkjenning av nye modeller fra store kinesiske produsenter, inkludert DJI og Autel. Eksisterende droner som allerede er godkjent i USA, er fortsatt lovlige å bruke, og tidligere innkjøpt utstyr berøres ikke.

Bondeorganisasjoner og bransjeorganisasjoner hadde advart om at et totalforbud ville ramme amerikanske bønder og nødetater hardest, og pekte på mangelen på rimelige amerikanskproduserte alternativer. DJI, verdens største droneprodusent, sier at deres teknologi brukes av de aller fleste amerikanske delstater og lokale beredskapsetater.

Republikanske lovgivere som støtter restriksjonene, argumenterer for at unntakene skaper en balanse ved å kjøpe tid til å gjenoppbygge innenlandske og allierte forsyningskjeder, samtidig som de begrenser avhengigheten av teknologi fra geopolitiske rivaler.