USA nekter å være medforslagsstiller til FN-resolusjon til støtte for Ukraina

HQ

I et nytt trekk har USA bestemt seg for ikke å være medforslagsstiller til en FN-resolusjon som bekrefter Ukrainas territoriale integritet og fordømmer russisk aggresjon, ifølge diplomatiske kilder (via Reuters).

Resolusjonen, som støttes av over 50 land, kommer tre år etter Russlands invasjon av Ukraina. Dette markerer et betydelig skifte i USAs posisjon, som tradisjonelt har vært en av de sterkeste støttespillerne for Ukraina i krigen mot russiske styrker.

Bruddet ser ut til å gjenspeile en økende splittelse mellom USAs president Donald Trump, som har uttrykt et ønske om å få en rask slutt på krigen, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, hvis regjering har vært svært avhengig av amerikansk militær og diplomatisk bistand.

Resolusjonsutkastet, som vil bekrefte støtten til Ukrainas suverenitet, går nå en usikker fremtid i møte uten USAs støtte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne endringen vil påvirke den globale støtten til Ukraina i FN.