USA og allierte utvider missil- og droneproduksjonen i Asia

USA og dets allierte er i ferd med å produsere missiler, droner og ammunisjon nærmere potensielle konfliktsoner i Asia-Stillehavsregionen, opplyser Pentagon. Initiativet er en del av Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR), som ble etablert i mai 2024 for å redusere risikoen i forsyningskjeden og styrke allierte forsvarskapasiteter.

Etter et virtuelt møte ønsket gruppen Thailand og Storbritannia velkommen som nye medlemmer, noe som bringer det totale antallet til 16 nasjoner i Asia og Europa. PIPIR planlegger å lansere et program for produksjon av faststoffrakettmotorer med Japan i spissen, med sikte på å øke produksjonen av en nøkkelkomponent som brukes i styrte våpen.

Partnerskapet har også til hensikt å standardisere og utvide produksjonen av små militære droner, med fokus på batterier og motorer, samtidig som man utforsker et bredere samarbeid om produksjon av droner. I tillegg vurderer gruppen å etablere et anlegg på Filippinene for å montere og pakke 30 mm kanonammunisjon, som er mye brukt i fly og bakkekjøretøy.