USA og Aserbajdsjan inngår strategisk partnerskap

USA og Aserbajdsjan undertegnet tirsdag en ny strategisk partnerskapsavtale i Baku, som utvider det økonomiske og sikkerhetspolitiske samarbeidet i takt med at Washington ønsker å styrke sin tilstedeværelse i Sør-Kaukasus. Aserbajdsjans president Ilham Alijev formaliserte avtalen med USAs visepresident J.D. Vance, som besøkte landet etter å ha hatt samtaler i nabolandet Armenia.

Alijev sa at avtalen markerte "en helt ny fase" i de bilaterale båndene, med vekt på samarbeid om salg av forsvarsmateriell, kunstig intelligens, energisikkerhet og terrorbekjempelse. Vance sa at USA vil forsyne Aserbajdsjan med et uspesifisert antall skip for å bidra til å beskytte landets territorialfarvann. Partnerskapet bygger på diskusjoner som ble holdt i Washington i fjor, da Aserbajdsjan og Armenia inngikk en fredsavtale med USA som mål om å få slutt på flere tiår med konflikt.

Under sin regionale rundreise har Vance også fremmet et forslag om en 43 kilometer lang transittkorridor mellom Aserbajdsjan og den armenske eksklaven Nakhtsjivan gjennom armensk territorium, et prosjekt som Washington mener kan øke handelen mellom Asia og Europa og samtidig redusere avhengigheten av russiske ruter. Selv om Armenia og Aserbajdsjan har tatt skritt i retning av å normalisere forholdet, har en omfattende fredsavtale ennå ikke blitt undertegnet, noe som gjør at den langvarige striden ikke er helt løst...