USA og EU blir stadig mer uenige når Trumps finansminister kaller Danmark "irrelevant" i forkant av Davos Forum
Den diplomatiske krangelen mellom Washington og København eskalerte onsdag etter at USAs finansminister Scott Bessent avfeide Danmark som "irrelevant", og dermed skjerpet retorikken rundt president Donald Trumps ønske om å ta kontroll over Grønland. Kommentarene kom mens verdens ledere var samlet i Davos i forkant av Trumps ankomst til World Economic Forum.
I en tale til journalister avviste Bessent antydninger om at danske pensjonsfond kunne komme til å gjøre gjengjeld ved å trekke investeringer fra amerikansk statsgjeld. "Størrelsen på Danmarks investeringer i amerikanske statsobligasjoner er irrelevant, i likhet med Danmark selv," sa han, og la til at beholdningen var "mindre enn 100 millioner dollar" og ikke en bekymring for Washington.
Bessent gikk også til angrep på europeiske ledere som har kritisert Trumps Grønlandsstrategi, og kalte uttalelser fra Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for "inflammatoriske". Han foreslo at Macron burde fokusere på Frankrikes hjemlige problemer i stedet for å støtte en NATO-rolle på Grønland, et forslag som støttes av Danmark og Grønland.
Finansministeren oppfordret lederne i Davos til å unngå det han kalte "refleksivt sinne" og i stedet lytte til Trump når han argumenterer for at USA bør eie den arktiske øya. "Jeg tror de kommer til å la seg overtale", sa Bessent, selv om Trumps trusler om tollsatser mot europeiske land som motsetter seg planen, har skapt frykt for en større handelskonflikt.