USA og Iran er klare for nye atomsamtaler i Genève torsdag

Iran og USA skal avholde en tredje runde med atomforhandlinger torsdag i Genève, noe som bekreftes av Omans utenriksminister, mens spenningen fortsatt er høy mellom de mangeårige motstanderne. Forhandlingene kommer på bakgrunn av USAs økte militære tilstedeværelse i Midtøsten og advarsler fra president Donald Trump om at en manglende avtale kan få alvorlige konsekvenser.

Omans utenriksminister Badr Albusaidi, som har meglet i de indirekte samtalene mellom Washington og Teheran, sa at de to partene gjorde et nytt fremstøt for å sluttføre en avtale. Iran har angivelig foreslått nye innrømmelser, blant annet å sende deler av sitt høyanrikede uran til utlandet og fortynne resten, i bytte mot sanksjonslettelser og anerkjennelse av landets rett til fredelig anrikning av kjernefysisk materiale.

Badr Albusaidi // Shutterstock

Irans president Masoud Pezeshkian beskrev de nylige samtalene som oppmuntrende, mens utenriksminister Abbas Araqchi insisterte på at Teheran ikke ville "kapitulere" under press. Trumps spesialutsending, Steve Witkoff, stilte spørsmål ved hvorfor Iran ennå ikke hadde gått med på å begrense programmet sitt, noe som tyder på at Washington har betydelig innflytelse.

Striden har dreid seg om anrikning av uran, som USA ser på som en vei til atomvåpen. Iran benekter at landet ønsker en bombe. Samtalene har også dreid seg om sanksjonslettelser, missilutvikling og Teherans regionale innflytelse. Til tross for dype uenigheter har begge sider signalisert at diplomati fortsatt er mulig i forkant av torsdagens møte...