USA og Iran gjenopptar atomsamtalene i Roma

Siste nytt om USA og Iran . Vi vet nå at begge land, USA og Iran, forbereder seg på en ny runde med atomforhandlinger i Roma på fredag, i håp om å få liv i det fastlåste diplomatiet.



Selv om begge parter uttrykker interesse for å komme frem til en avtale, gjenstår det fortsatt store hindringer, særlig når det gjelder grenser for anrikning av uran og garantier for etterlevelse. Med høye regionale spenninger og militære trusler i bakgrunnen er det usikkert om det vil bli noen fremgang.