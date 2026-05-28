USA og Iran inngår avtale om våpenhvile i 60 dager, i påvente av Trumps godkjennelse

HQ

Til tross for at luftangrepene fortsetter på begge sider, har forhandlere fra Iran og USA kommet til enighet om en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager, i påvente av president Donald Trumps godkjenning.

Planen om en 60-dagers våpenhvile ble først rapportert av Axios og senere bekreftet av kilder til Reuters eller Al-Jazeera. Våpenhvilen innebærer at Hormuzstredet gjenåpnes, og at Iran rydder alle miner i vannveien og tillater ikke-militær trafikk i stredet. Den største kilden til friksjon er hvorvidt Trump vil gå med på å oppheve sanksjonene mot Iran på grunn av landets blokade av stredet, og om de vil gå med på Irans krav om å trekke amerikanske styrker ut av landets nærområder.

I løpet av disse 60 dagene vil samtalene om Irans atomprogram fortsette. Våpenhvilen er ennå ikke godkjent av Trump, men forholdet mellom de to landene er fortsatt anspent ettersom begge anklager den andre for å ha brutt våpenhvilen gjentatte ganger, og Iran har angrepet amerikanske flybaser i Kuwait som gjengjeldelse for amerikanske angrep i Sør-Iran.