USA og Iran vil søke nedtrapping i atomsamtalene i Oman

USA og Iran er ventet å holde samtaler i Oman på fredag i et forsøk på å deeskalere den økende spenningen, sier en regional tjenestemann (via Reuters), etter at Teheran ba om et nytt møtested for å holde diskusjonene fokusert på landets atomprogram. Iran presset på for å flytte møtet fra Tyrkia til Oman, en tradisjonell mekler, for å unngå enhver utvidelse av agendaen til å omfatte ballistiske missiler eller regional innflytelse, som Teheran anser som ikke-forhandlingsbare røde linjer.

Den diplomatiske innsatsen kommer på bakgrunn av økt militær friksjon, inkludert den nylige amerikanske nedskytingen av en iransk drone nær USS Abraham Lincoln og en separat hendelse der iranske båter nærmet seg et amerikanskflagget tankskip i Hormuzstredet. Oljeprisen steg etter hendelsene, noe som gjenspeiler markedets bekymring for at feilvurderinger kan utløse en større konfrontasjon. USAs president Donald Trump har advart om at " dårlige ting" kan skje hvis man ikke kommer frem til en avtale, samtidig som han har bekreftet at forhandlinger er i gang.

Iran har insistert på at samtalene skal være strengt bilaterale, til tross for innledende forventninger om at regionale aktører kan delta. Teherans ledelse ønsker angivelig å redusere risikoen for konflikt, i frykt for at et amerikansk angrep kan destabilisere landet ytterligere etter den siste tidens interne uroligheter. Ifølge tjenestemenn som er orientert om diskusjonene, er begge sider opptatt av å redusere spenningene og forhindre eskalering, selv om det fortsatt er dyp splittelse om Irans rakettprogram og kjernefysiske ambisjoner...