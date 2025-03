USA og Israel undersøker afrikanske muligheter for gjenbosetting av palestinere i Gaza

HQ

Mens Gazas humanitære krise blir stadig dypere, har USA og Israel i det stille henvendt seg til Sudan, Somalia og Somaliland for å diskutere potensiell gjenbosetting av fordrevne palestinere, ifølge en rapport som siterer ikke navngitte tjenestemenn (via Associated Press).

Sudan skal ha avvist forslaget, mens myndighetene i Somalia og utbryterregionen Somaliland hevdet at de ikke kjente til slike samtaler. Det hvite hus og utenriksdepartementet avviste å kommentere, noe som etterlot planens legitimitet uklar.

Utspillet står i skarp kontrast til et nylig avduket arabisk-ledet gjenoppbyggingsinitiativ til 53 milliarder dollar, som Egypt står bak, og som legger vekt på å gjenoppbygge Gaza innenfra, prioritere lokal gjenoppbygging og blankt avvise masseflytting av innbyggere.

I mellomtiden har USAs president Donald Trumps kontroversielle visjon - som inkluderer en overtakelse av Gaza og permanent omplassering av palestinerne - gjenopplivet frykten for etnisk fordrivelse og ført til global kritikk. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.