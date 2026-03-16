USA og Kina holder handelssamtaler i Paris i forkant av toppmøtet mellom Trump og Xi

Høytstående økonomiske tjenestemenn fra USA og Kina møttes i Paris i helgen i samtaler som skal bane vei for det planlagte toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Beijing senere denne måneden.

Samtalene ble ledet av USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Samtalene fokuserte på viktige økonomiske stridsspørsmål, deriblant tollsatser, Kinas leveranser av sjeldne jordartsmetaller til amerikanske produsenter, amerikansk eksportkontroll av høyteknologiske varer og kinesiske kjøp av amerikanske landbruksprodukter.

Tjenestemennene møttes i mer enn seks timer i hovedkvarteret til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), og forhandlingene skal fortsette. Analytikere sier at forventningene til et større gjennombrudd fortsatt er lave, men begge sider forsøker å opprettholde stabiliteten i forholdet mellom verdens to største økonomier i forkant av ledermøtet.