USA og Kina inngår avtale om eierskap i TikTok

En rammeavtale gjør slutt på flere måneders usikkerhet om plattformens fremtid.

Det har nettopp blitt kunngjort at USA og Kina har inngått en foreløpig avtale om å overføre TikTok til USA-kontrollert eierskap, noe som markerer det hittil viktigste skrittet i å løse den langvarige striden om appens tilknytning til Kina. Avtalen, som ble bekreftet av høytstående amerikanske handelsmyndigheter etter samtaler på høyt nivå i Madrid, fastsetter et rammeverk som fortsatt krever formell godkjenning fra begge regjeringer. Forhandlerne beskrev det som et gjennombrudd etter gjentatte forsinkelser, og de endelige detaljene forventes å bli avgjort i en kommende samtale mellom president Trump og president Xi. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!

