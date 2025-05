USA og Kina innleder handelssamtaler i Genève midt i en tid med tollpress

HQ

Siste nytt om USA og Kina . Vi vet nå at USA og Kina vil holde handelssamtaler på høyt nivå i Genève på lørdag, noe som markerer det første formelle møtet mellom de to partene på flere måneder.

Finansminister Scott Bessent og sjefsforhandler Jamieson Greer forventes å møte Kinas He Lifeng for å utforske måter å redusere tollsatsene på, som har forstyrret de globale markedene og anstrengt forsyningskjedene, ettersom begge land har økt tollsatsene til langt over 100 %.

Disse tollsatsene har utløst bekymring for vekst og tap av arbeidsplasser, særlig i Kinas produksjonssektor. Samtalene kommer samtidig som Beijing sprøyter inn nye pengepolitiske stimulanser for å dempe økonomien, mens Washington fortsetter sine aktive forhandlinger med flere partnere.