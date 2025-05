USA og Kina kommer til enighet om tolltariffer, og 90 dagers pause kunngjøres

HQ

Siste nytt om USA og Kina . Begge land har blitt enige om en 90-dagers pause i tollsatsene, et viktig skritt i retning av å lette handelsspenningene. Som et resultat av dette vil de gjensidige tollsatsene mellom de to landene falle kraftig, noe som vil øke tilliten i markedet.

Avtalen kommer etter samtaler på høyt nivå i Genève, der begge sider skisserte planer for videre forhandlinger. Aksjemarkedene reagerer positivt, og futures på S&P 500 og Nasdaq viser betydelig oppgang, mens dollaren styrket seg på mandag.