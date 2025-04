USA og Kina: Tariffer tvinger Boeing hjem igjen

HQ

Siste nytt om USA og Kina . Vi vet nå at et av Boeings 737 MAX-fly har gjort en uventet retur til sitt fødested i Seattle etter at geopolitiske spenninger gjorde leveransen til Kina økonomisk ulønnsom.

Flyet, som fortsatt bærer Xiamen Airlines' varemerke, reiste tilbake en 5000 mil lang vei fra Zhoushan via Guam og Hawaii, bare for å slutte seg til rekkene på Boeing Field, der kostnadene for jetflyet ble satt til å øke med 125 % som følge av Kinas gjengjeldelsestoll.

Det sies at Beijing undersøker støttetiltak for flyselskaper som leaser USA-bygde fly, ettersom det bredere handelsnedfallet plasserer rundt 130 Boeing-ordrer fra kinesiske selskaper under en sky av usikkerhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.