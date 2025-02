USA og Russland holder fredssamtaler uten Ukraina

HQ

I et nytt diplomatisk trekk møttes tjenestemenn fra USA og Russland i Riyadh for de hittil mest betydningsfulle diskusjonene om å få slutt på krigen i Ukraina - uten Ukraina selv ved bordet. Mens Washington framstilte møtet som et sonderende skritt for å måle Russlands fredsvilje, har utelatelsen av Ukraina vakt bekymring i Kiev og over hele Europa.

I samtalene, som ble holdt i et overdådig saudiarabisk palass, deltok USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, og diskusjonene skal ha dreid seg både om konflikten og det bredere forholdet mellom USA og Russland. Europeiske ledere, som ble tatt på sengen av denne utviklingen, skyndte seg å hevde sin rolle i forhandlingene, i frykt for en bakromsavtale som kunne omforme kontinentets sikkerhetspolitiske landskap.

Samtidig signaliserte Moskva at de var villige til å gjenopprette handelsforbindelsene med Washington, og understreket de økonomiske tapene som sanksjonene hadde påført dem. Møtet ble utløst av en telefonsamtale mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin, noe som ga ny næring til spekulasjonene om et potensielt toppmøte mellom de to lederne. Foreløpig gjenstår det å se om disse samtalene vil føre til meningsfull fremgang eller ytterligere diplomatiske brudd.