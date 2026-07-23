USA og Saudi-Arabia skal angivelig ha inngått en «banebrytende» atomavtale

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Nye rapporter hevder at USA og Saudi-Arabia har kommet til enighet om en atomavtale som anses som «banebrytende» i omfang. Ifølge BBC News vil avtalen gjøre det mulig for det midtøstenlandet å utvikle et sivilt atomprogram, men på sikt også å kunne anrike uran, både for bruk som brensel i kraftverk og i atombomber.

Det er en merkelig avtale når man tar i betraktning president Donald Trumps faste holdning til andre stater i Midtøsten, som Iran, og deres atomambisjoner, men rapportene legger til at dette anses som et «fredelig atomkraftsamarbeidsprogram» som vil gi «stor tilgang for amerikanske selskaper til det saudiske kjernekraftprogrammet».

Det amerikanske energidepartementet skal angivelig også ha inngått en «bilateral sikkerhetsavtale» som en del av denne avtalen, før de legger til at dette vil «legge det juridiske grunnlaget for et tiår langt partnerskap verdt flere milliarder dollar som fremmer flere prioriterte økonomiske og strategiske mål, inkludert ikke-spredning av kjernefysiske våpen.»

Den saudiarabiske regjeringen har også uttalt seg om avtalen og påpekt at den «utgjør en utvidelse av det eksisterende samarbeidet mellom de to landene innen energisektoren».

Avtalen må sendes til Kongressen for gjennomgang før den kan gå videre, men som man sier: penger snakker...